Tony Parker en couple avec Alizé Lim : il officialise leur histoire d'amour

Tony Parker est un homme heureux et amoureux.

Dimanche 22 mars 2020, l'ancien basketteur de 38 ans a créé la surprise en officialisant sa nouvelle histoire d'amour et l'heureuse élue n'est pas une inconnue. Tony Parker est tombée sous le charme de la ravissante Alizé Lim, joueuse de tennis de 30 ans.

En guise d'officialisation, celui que l'on surnomme TP a publié deux photos sur son compte Instagram, sur lesquelles il apparaît extrêmement complices avec Alizé. Leurs yeux pétillants et leurs grands sourires en disent long sur leur connexion. Un coeur blanc accompagne ces images en légende. Le doute n'est donc plus permis : Tony Parker et Alizé Lim forment un couple et sont aujourd'hui prêts à le faire savoir au monde entier.

A peine a-t-il publié ces photos que Tony Parker a reçu de nombreux messages de félicitations. Sa communauté de fans approuve cette nouvelle histoire d'amour et l'accueille avec bienveillance.