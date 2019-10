Charles Leclerc : Le pilote de F1 a largué sa belle Giada Gianni

A seulement 22 ans, Charles Leclerc est le nouveau chouchou de la F1. Le jeune Monégasque au physique ravageur, engagé au sein de la Scuderia Ferrari, vit à cent à l'heure et, dans ce tourbillon, ses amours en prennent un coup. Ainsi a-t-il récemment rompu avec la belle Giada Gianni.

Comme le rapporte la presse italienne, le Corriere della Sera en tête, qui a observé le compte Instagram de la jeune femme, Giada Gianni a informé ses 61 000 abonnés sur le réseau social de la fin de son couple avec Charles Leclerc. Une rupture annoncée en story en septembre 2019 et passée inaperçue jusque-là. "Charles m'a quitté. Il veut se consacrer uniquement à Ferrari", aurait-elle écrit de manière pour le moins directe. La rupture se serait produite juste avant la participation du pilote au Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps, dont il est sorti victorieux, montant sur la première marche du podium et devenant alors le plus jeune pilote de l'écurie Ferrari à remporter cette course.

Giada Gianni, âgée de 21 ans et originaire de Naples, sortait avec Charles Leclerc depuis 2015. Elle est installée de longue date dans la principauté de Monaco et a étudié au lycée Albert 1er. Sur son profil Instagram, on apprend qu'elle suit désormais des études supérieures puisqu'elle prépare un diplôme de comptabilité et de gestion (DCG). Malgré tout, elle est aussi est une experte de la Formule 1, comme elle l'expliquait à La Gazette de Monaco en mai dernier. "Mon grand-père et mon père étaient fans de la Scuderia, qui représente un mythe en Italie. Tous les dimanches de Grand Prix, nous les passions devant la télévision, après le déjeuner. Je me souviens d'une fois où toute la famille s'était réunie à Naples. C'était l'époque où Rubens Barrichello était chez Ferrari (2000-2005)", déclarait-elle alors. Désormais, c'est en simple spectatrice et non plus en supporter qu'elle ira sur les circuits...