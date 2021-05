Alizé Lim diagnostiquée HPI : elle révèle les impacts sur sa relation avec Tony Parker

C'est une histoire comme on en rêve tous. Alizé Lim et Tony Parker, officiellement ensemble depuis seulement quelques mois, vivent une relation totalement fusionnelle ! Après les déclarations d'amour et les sorties publiques à deux, la jeune femme de 30 ans se lance dans un nouveau projet bien différent.

En effet, l'ancienne compagne de Florent Manaudou sort sa autobiographie intitulée Éloge de l'inconditionnel : Témoignage d'un zèbre sur le cours. Alizé Lim y décrit son parcours et sa particularité d'être HPI (haut potentiel intellectuel). Une situation qui n'a pas été simple à avouer à ses proches. "C'est comme faire son coming out. À part mes proches, personne n'était au courant que j'étais HPI", déclare-t-elle dans le dernier numéro de Paris Match sorti ce jeudi 20 mai.

Je peux avoir des réactions exacerbées dues au trop-plein d'émotion

Une situation pas simple à vivre au quotidien pour la jeune femme, qui suit son homme dans tous les évènements sportifs. Elle explique qu'elle a dû prendre ses précautions dans sa relation avec Tony Parker : "Je peux avoir des réactions exacerbées dues au trop-plein d'émotion. Pour qu'il me comprenne, je lui montre des vidéos qui expliquent le comportement des HPI", dévoile Alizé Lim. Elle indique qu'elle a même demandé à l'ancienne gloire du basket américain de l'accompagner chez une psychologue spécialisée sur les HPI pour qu'il puisse lui poser des questions.

Celle qui, malgré l'arrêt de sa carrière, continue de mettre des raclées à son compagnon au tennis, se sent aujourd'hui bien mieux dans sa tête et par rapport à sa condition, mais elle explique que ça n'a pas toujours été le cas. "J'avais peur des a priori ou que l'on pense que je me vante. Au final, ça m'a permis de me libérer de mes souffrances intérieures. Ce livre, c'est mon exutoire", assure-t-elle.