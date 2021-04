Tony Parker et Alizé Lim enlacés : le couple affiche son amour pour une grande soirée

Tony Parker a toujours eu un gros faible pour les jolies brunes et l'ancien basketteur français de 38 ans est tombé sous le charme d'Alizé Lim, joueuse de tennis de 30 ans.

Alors que les rumeurs de romance entre les deux sportifs allaient bon train l'été dernier, lorsqu'ils avaient été surpris ensemble à Saint-Tropez, elles s'étaient ensuite calmées. TP, séparé depuis peu de sa femme Axelle Francine, et Alizé vivaient en réalité leur histoire d'amour naissante dans la plus grande discrétion. Jusqu'à ce que Tony Parker révèle au monde entier son amour pour sa nouvelle compagne. C'était le 21 mars dernier. Depuis, les photos de couple fleurissent de temps à autre sur la Toile.

Mardi 13 avril 2021, Tony Parker a choisi de se montrer une nouvelle fois en compagne d'Alizé Lim. Les tourtereaux apparaissent enlacés sur la nouvelle photo de couple publiée sur Instagram et masqués. Tous deux affichent leur soutien à l'ASVEL. "Let's go ASVEL", commente TP en légende. L'ex-star de la NBA est le président de l'ASVEL et ce soir, ce sont les féminines qui jouent. L'ASVEL féminin reçoit Bourges pour la 14e journée de championnat, un match en retard. Les Lionnes visent une sixième victoire consécutive toutes compétitions confondues et peuvent compter sur le soutien infaillible de leur président et de sa compagne qui portent des masques aux couleurs du club.