Tony Parker en couple : Alizé Lim, Eva Longoria... il a un gros faible pour les jolies brunes

Tony Parker et Alizé Lim font l'objet de soupçons amoureux depuis le mois d'août. Les deux tourtereaux avaient alors été surpris en vacances à Saint-Tropez, prenant du bon temps. Tony venait alors d'annoncer son divorce avec Axelle Francine.

Tony et Axelle avaient commencé à se fréquenter à la fin de l'année 2011. Ils s'étaient fiancés durant l'été 2013 et mariés un an plus tard, en août 2014. Parents de deux garçons prénommés Liam et Josh (6 et 4 ans), les ex-époux ont assisté ensemble à de nombreux événements médiatisés tout au long de leur relation.

Ce mariage et ce divorce avec Axelle Francine était les deuxièmes pour Tony Parker. Avant de rencontrer la jolie fondatrice du spa Le Petit Med, il s'était uni une première fois à l'actrice Eva Longoria. Ensemble, Tony et Eva formaient un des couples les plus en vogue à Hollywood. L'ex-athlète passionné de course hippique et l'ancienne héroïne de la série Desperate Housewives s'étaient rencontrés en novembre 2004, dans le vestiaire des San Antonio Spurs à l'issue d'un match de NBA. Ils se sont mariés en juillet 2007 lors d'une fête grandiose au château de Vaux-le-Vicompte, en Seine-et-Marne. Tony et Eva ont divorcé en novembre 2010.

La comédienne a depuis retrouvé l'amour et fondé une famille. Son mari José Antonio Baston et elle sont parents d'un petit garçon prénommé Santiago (2 ans).