Eva Longoria : Sport ou cuisine avec maman ? Son fils Santi a choisi !

Eva Longoria est devenue maman pour la première fois en juin 2018. Elle a accueilli un petit garçon dans sa vie prénommé Santiago, fruit de son mariage avec l'homme d'affaires mexicain José Baston. L'actrice a perdu tous ses kilos de grossesse et affiche sa ligne de rêve sur les réseaux sociaux. Elle s'entretient régulièrement et a désormais aussi mis son fils au sport.

Sur son compte Instagram suivi par 8 millions de fans, Eva Longoria a ainsi posté à la fin du mois de novembre une petite vidéo d'elle à l'entraînement, en brassière et legging. "J'ai essayé une nouvelle manière de m'entraîner aujourd'hui et Santi voulait participer ! Désolé @elsamariecollins j'ai un nouveau prof", a-t-elle plaisanté en légende, alors qu'on la voit sur une sorte de trampoline, des poids dans les mains. Son fils, adorable tête blonde aux cheveux longs, tient sa maman d'une maman et semble amusé mais perplexe par la situation. Eva Longoria n'hésite jamais à se donner corps et âme à l'entraînement, chez elle dans sa superbe maison de Los Angeles ou à la salle de sport, afin d'entretenir sa logne.

Quelques jours plus tôt, la star de la série culte Desperate Housewives partageait une autre vidéo avec Santi. Le petit garçon, installé sur un plan de travail, aidait alors sa maman à faire la cuisine. Eva Longoria, au naturel et en tenue décontractée, était heureuse de faire des pan de polvo - sortes de cookies - typiques de la cuisine latina. Cette fois, Santi semblait nettement plus impliqué... A noter que la belle égérie L'Oréal est attendue en 2021 dans Together Now.