Diaporama Tony Parker en couple : Alizé Lim, Eva Longoria... il a un gros faible pour les jolies brunes

Tony Parker, marié et divorcé deux fois avec Axelle Francine (au milieu) et Eva Longoria (à droite), vient d'officialiser sa nouvelle relation avec Alizé Lim.

Alizé Lim, la tenniswoman et nouvelle compagne de Tony Parker, en mars 2021.

Tony Parker et Axelle Francine à l'avant-première du film "Jurassic World" à l'Ugc Normandie à Paris le 29 mai 2015.

Tony Parker et Axelle Francine à la 8éme édition du "Par Coeur Gala" à Lyon le 25 septembre 2014.

Tony Parker et Axelle Francine à la première édition du gala de charité "Monaco par coeur" au profit des associations Jeune et j'édoute et Cekedubonheur à Monaco le 22 septembre 2012.