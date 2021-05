Tony Parker en couple avec Alizé Lim : elle lui met une raclée au tennis !

La publication d'Alizé a fait réagir des dizaines d'internautes, dont la chanteuse Amel Bent. "Il se défend bien", "Il joue bien Tony !", "Il était plus agile aux Spurs !", peut-on lire dans les commentaires. Un abonné de la jolie brune lui a proposé une "revanche au basket". Tony Parker part favori !

À l'exception de ce match de tennis, Tony et Alizé filent le parfait amour depuis l'officialisation de leur relation, au mois de mars 2021. Ils échangent régulièrement des mots doux sur Instagram et ont fait de rares apparitions publiques à deux. Dimanche 2 mai, l'ex-basketteur et la 715e mondiale au classement WTA ont assisté au match de football opposant l'AS Monaco à l'Olympique Lyonnais.

À San Antonio, Tony Parker retrouve une ville où il a écrit sa légende. Il y a emmené Alizé Lim, qui a annoncé la sortie de son livre avant le départ pour le Texas. "C'est un récit d'ombre et de lumière. Il évoque la magie mais aussi la difficulté d'être au monde lorsqu'on est zèbre, haut potentiel ou autre terminologie plus difficile à porter, ainsi que celles de la vie de joueuse professionnelle de tennis", a-t-elle précisé sur le roman, intitulé Éloge de l'inconditionnel et qui sortira le 19 mai.