Tony Parker séparé d'Alizé Lim : clin d'oeil plein d'amour à distance

Tony Parker peut à présent s'autoriser ce genre de réactions puisque son histoire d'amour avec Alizé Lim est officielle. C'est lui-même qui a choisi de l'annoncer au monde entier dimanche dernier, en publiant deux photos avec sa compagne alors qu'il se trouvait encore en France, très probablement dans la région de Lyon.

Après neuf ans de vie commune avec Axelle Francine, la mère de ses deux garçons Josh et Liam (6 ans et demi et 4 ans et demi), Tony Parker avait annoncé leur divorce l'été dernier. Quelques jours plus tard, il était aperçu à Saint-Tropez en compagnie d'Alizé Lim.

De son côté, la tenniswoman a précédemment été en couple avec un autre sportif, Florent Manaudou, qui vit aujourd'hui une belle histoire d'amour avec la nageuse danoise Pernille Blume. Elle a aussi vécu une histoire médiatisée avec un autre joueur de tennis, Jérémy Chardy, aujourd'hui comblée auprès de sa belle Susan, avec qui il a eu un garçon.