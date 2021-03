Diaporama Tony Parker séparé d'Alizé Lim : clin d'oeil plein d'amour à distance

Alizé Lim à Paris. Tony Parker est parti aux Etats-Unis et enchaîne les villes.

Exclusif - Tony Parker - Backstage de l'enregistrement de l'émission "On est presque en direct" (OEED), présentée par L.Ruquier, et diffusée sur France 2 le 12 décembre 2020 © Jack Tribeca / Bestimage

Exclusif - Tony Parker et Axelle Francine - People lors du Longines Paris Eiffel Jumping au Champ-de-Mars à Paris, le 5 juillet 2015.

Eva Longoria et Tony Parker lors de la cérémonie des SAG Awards, à Los Angeles, le 25 janvieer 2009.

Exclusif - Florent Manaudou et sa compagne Alizé Lim - Gala de charité de l'académie de tennis Mouratoglou afin de récolter des fonds pour sa fondation "Champ'Seed" à Biot le 23 juin 2019. © Philippe Brylak /Bestimage

Tony Parker avec sa femme Axelle Francine et leurs deux fils Josh et Liam lors d'un vol en hélicoptère à la station Villars de Lans, le 26 juillet 2019.

Tony Parker et Axelle Francine - Première du film "Jurassic World" à l'Ugc Normandie à Paris le 29 mai 2015.

Exclusif - Tony Parker - Enregistrement de l'émission "On est presque en direct" (OEED), présentée par L.Ruquier, et diffusée sur France 2 le 12 décembre 2020 © Jack Tribeca / Bestimage

Tony Parker et Axelle Francine - 8éme édition du "Par Coeur Gala" à Lyon le 25 septembre 2014.

Exclusif - Florent Manaudou et sa compagne Alizé Lim - Gala de charité de l'académie de tennis Mouratoglou afin de récolter des fonds pour sa fondation "Champ'Seed" à Biot le 23 juin 2019. © Philippe Brylak /Bestimage

17 / 20

Tony Parker et Axelle Francine - Première édition du gala de charité "Monaco par coeur" au profit des associations Jeune et j'édoute et Cekedubonheur à Monaco le 22 septembre 2012.