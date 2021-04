Tony Parker fier d'Alizé Lim : elle se lance un nouveau défi

L'ancien basketteur n'en finit plus de démontrer tout l'amour qu'il porte à sa nouvelle compagne. Il n'hésite pas à la soutenir et à l'encourager dans tous ses projets et la jeune femme vient d'en annoncer un qui lui tient particulièrement à coeur.

La romance entre Tony Parker et Alizé Lim démarre sur les chapeaux de roues ! Les deux n'arrêtent pas de se prouver leur amour sur leurs réseaux sociaux. Dernier événement en date ce mercredi 14 avril, à la suite d'une publication d'Alizé Lim. La jeune femme de 30 ans a annoncé à ses 83 000 abonnés sur Instagram la sortie prochaine de son premier livre, Éloge de l'inconditionnel. "Il y a presque deux ans je me lançais dans l'expérience vertigineuse, et ô combien enivrante qu'est l'écriture d'un livre", écrit Alizé Lim. Une aventure longue et marquante comme elle l'explique, pour un roman qui devrait s'inspirer de ses expérience personnelles. "C'est un récit d'ombre et de lumière. Il évoque la magie mais aussi la difficulté d'être au monde lorsqu'on est zèbre, haut potentiel ou autre terminologie plus difficile à porter, ainsi que celles de la vie de joueuse professionnelle de tennis", décrit-elle.

Une annonce qui n'est pas passée inaperçu et qui a fait réagir son nouvel amoureux, Tony Parker. Après avoir commenté la publication de sa compagne avec deux smileys aux yeux en forme de coeur, l'ancien champion NBA n'a pas hésité à partager la nouvelle dans ses stories. "Fier de toi" peut-on lire en anglais, accompagné de trois coeurs rouge pour signifier tout l'amour qu'il porte à celle qui partage sa vie. Un Tony Parker complètement amoureux et qui partage sa joie avec ses 650 000 abonnés sur Instagram. À fond derrière sa nouvelle compagne dans ses projets futurs, il ne cache plus sa relation avec la belle joueuse de tennis. Officialisée le 21 mars dernier par une publication sur le compte Instagram de l'ancienne star du basket, la relation entre Alizé Lim et Tony Parker semble se dérouler parfaitement. On ne compte plus les gestes d'affection sur les réseaux sociaux entre les deux ces derniers temps. Le papa de Josh (7 ans) et Liam (5 ans) semble s'être parfaitement remis de son divorce avec Axelle Francine. Après une relation très médiatique avec la star américaine Eva Longoria pendant les années 2000, Tony Parker semble donc filer le parfait amour avec la belle joueuse de tennis.

De son côté, Alizé Lim a également connue des relations médiatisées, principalement avec des sportifs puisqu'après avoir été en couple avec le joueur de tennis Jérémy Chardy, elle fut un temps avec le nageur Florent Manaudou.