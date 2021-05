Alizé Lim totalement in love de Tony Parker : photos inédites du couple aventurier

Ces deux-là étaient prédestinés à finir ensemble quand on voit à quel point leur belle histoire semble les rendre heureux. Officiellement en couple depuis le 21 mars dernier, Tony Parker et Alizé Lim ne se quittent plus ! Aperçus ensemble il y a quelques jours lors d'un évènement important pour l'ancien joueur de basket, les deux tourtereaux n'en finissent plus de s'envoyer des messages d'amour par réseaux sociaux interposés.

Pour les 39 ans de l'ex mari d'Eva Longoria, le 17 mai dernier, sa nouvelle conquête n'a pas hésité à lui faire une très belle déclaration sur Instagram. "Joyeux anniversaire Tony, impatiente de vivre les millions d'aventures qu'il reste sur notre liste", a-t-elle écrit avant d'ajouter une bonne dizaine d'emojis en tout genre représentant tout un tas d'activités sportives. Un message qui rejoint parfaitement les photos inédites qu'Alizé Lim a partagées à ses 86 000 abonnés sur Instagram.

Le couple enchaîne les aventures sportives !

La jeune femme de 30 ans, précedemment en couple avec Florent Manaudou, a posté sept photos très différentes sur lesquelles on peut la voir faire de multiples activités avec son nouveau compagnon : du tennis (sa spécialité puisqu'elle a été joueuse professionnelle), du snowboard, de l'équitation, de la moto, du surf, de la course à pied et de la plongée, tout y passe ! Une vie bien remplie et pleine d'aventures qui semble ravir ces deux grands sportifs !

Un très beau message qui a déjà reçu plus de 5 000 likes et une réponse très rapide de Tony Parker qui a commenté avec une série de coeurs rouge, symbole de son amour pour sa belle tenniswoman. Amis des stars, dont M. Pokora et sa femme Christina Milian, cette belle preuve d'amour a notamment fait réagir l'ancienne Miss France, Malika Ménard, qui a elle aussi envoyé un joli coeur en direction des deux amoureux.