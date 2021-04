Tony Parker et Alizé Lim : un couple câlin à la campagne pour des retrouvailles

Tony Parker a officiellement présenté sa nouvelle petite amie à ses followers Instagram le dimanche 21 mars 2021. Il avait posté deux photos d'Alizé et lui et légendé sa publication d'un emoji représentant un coeur blanc. En commentaires, Alizé Lim et l'ex-basketteur avaient reçu des centaines de messages de félicitations.

Tony et Alizé Lim font l'objet de soupçons amoureux depuis le mois d'août. Les deux tourtereaux avaient alors été surpris en vacances à Saint-Tropez. Tony venait alors d'annoncer son divorce avec Axelle Francine, la maman de ses deux garçons, Liam et Josh (6 et 4 ans), après neuf ans de vie commune.

L'ancien meneur des San Antonio Spurs et de l'équipe de France a un faible flagrant pour les brunes. Avant de craquer pour Alizé Lim et de fonder une famille avec Axelle, il fut le mari de l'actrice et ex-héroïne de la série Desperate Housewives, Eva Longoria. Comme lui, la célèbre interprète du personnage de Gabrielle Solis a retrouvé l'amour depuis leur divorce, en novembre 2010. Remariée à José Antonio Baston, elle est devenue maman d'un petit garçon prénommé Santiago (2 ans).