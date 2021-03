Eva Longoria : Ultrastylée pour un dîner en amoureux avec son mari José

Le 21 mai prochain, Eva Longoria et son époux l'homme d'affaires mexicain José Antonio Baston fêteront leurs noces de bois. En attendant, le couple continue de s'offrir de petits moments en tête-à-tête. L'ex-héroïne de la série Desperate Housewives a par exemple sorti le grand jeu pour un dîner en amoureux...

À Beverly Hills, les restaurants sont désormais ouverts ! Eva Longoria et son mari José Antonio Baston ont renoué avec le plaisir d'un dîner à deux ce mardi 30 mars 2021. Les époux se sont rendus au Mr Chow, un établissement de cuisine chinoise très apprécié par les célébrités.

Eva et José ont été aperçus à leur sortie du restaurant. Visages masqués conformément aux gestes barrières contre la Covid-19, l'actrice de 46 ans et son époux ont quand même attiré l'attention des photographes. Ces derniers ont immortalisé sous tous les angles la tenue d'Eva Longoria, qui s'était particulièrement apprêtée pour ce rendez-vous amoureux. Sublime en chemisier et jupe en soie bleu électrique de la marque Silked London, l'ex-interprète du personnage de Gabrielle Solis a illuminé la nuit californienne.

Pour cette sortie, le couple avait temporairement abandonné son fils, Santiago (2 ans). Eva Longoria a naturellement pensé à lui, comme le montre sa dernière publication Instagram en date. La comédienne a posté une vidéo du petit garçon au réveil.