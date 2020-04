Desperate Housewives : La métamorphose de Juanita, fille de Gabrielle Solis

Si Disney+ est venu mettre son grain de sel dans le monde des plateformes de diffusion, Amazon Prime Vidéo a joué la carte de la nostalgie en dégainant les huit saisons de la série culte Desperate Housewives. Dans le show imaginé par Marc Cherry - qui a depuis sorti Why Women Kill -, on suivait les péripéties de voisines dans le quartier de Wisteria Lane. Parmi elles : Gabrielle Solis jouée par Eva Longoria. Elle était notamment la maman de Juanita. La jeune actrice, Madison De La Garza, est aujourd'hui métamorphosée.

Quand elle n'avait que 6 ans et qu'elle jouait la fillette obèse d'Eva Longoria dans Desperate Housewives, Madison De La Garza devait affronter à un très jeune âge de violentes insultes et critiques sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs ce qu'elle expliquait il y a quelques années dans une vidéo pour la campagne Healthy is the new skinny ("En bonne santé remplace la maigreur"). "Quelqu'un sur Twit­ter m'a envoyé, et ce sont ses mots exacts : 'J'espère que tu vas mourir, espèce de grosse vache.' Et c'est à ce moment que j'ai vraiment compris qu'il y avait des différences entre les filles grosses et les maigrichonnes. Et je n'étais pas maigre", disait-elle.

Désormais bien dans sa peau, la jolie adolescente a récemment fêté ses 18 ans et son diplôme du lycée et, si elle affiche encore quelques discrètes rondeurs, elle assume totalement son apparence. Madison De La Garza a gagné de nombreux centimètres, perdu de nombreux kilos et opté pour un look de jeune fille de son âge (crop top, mini short, sneakers et mèches colorées sont à apprécier). Elle s'entretient en faisant de la gymnastique, notamment de l'acrobatie.

Madison De La Garza, qui est aussi connue pour être la demi-soeur de la chanteuse américaine Demi Lovato (elles ont la même maman, Diana De La Garza), poursuit plus discrètement sa carrière dans le cinéma. Elle se présente désormais comme scénariste. La jeune fille, installée à Los Angeles, cherche actuellement des fonds pour financer un court métrage intitulé Pink Elephant.