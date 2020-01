Desperate Housewives : Juanita Solis fête ses 18 ans et ose le look sexy

Tous les fans de la série culte Desperate Housewives se souviennent de Juanita Solis, la fille aînée de Gabrielle Solis (Eva Longoria), jouée par Madison De La Garza. La petite peste rondelette et touchante du show imaginé par Marc Cherry a fêté ses 18 ans le 28 décembre dernier. Sur Instagram, on a pu constater qu'elle avait bien changé et que son look continuait d'évoluer.

Pour son anniversaire, Madison De La Garza a eu droit à une fête organisée par ses amis, dont elle a dévoilé les coulisses sur son compte. La jeune femme, toujours pas officiellement majeure aux États-Unis, a pris la pose dans un bustier transparent très décolleté, sous une veste en cuir, oreilles de lapin sur la tête et liasse de dollars entre les mains. "Merci à mes meilleurs amis d'avoir organisé cette fête d'anniversaire, la meilleure de ma vie", a-t-elle commenté en légende.

Madison De La Garza, qui a complètement changé au fil des années en perdant notamment ses kilos en trop, a désormais un look en constante évolution. La jolie demoiselle, demi-soeur de la chanteuse américaine Demi Lovato, a ainsi posté de nouvelles photos d'elle en janvier, apparaissant avec les cheveux longs agrémentés de mèches bordeaux. Un look un peu pop rock qui lui va bien.

Depuis la fin de Desperate Housewives, en 2012 après huit saisons, Madison De La Garza a repris ses études, à Los Angeles. Elle a terminé le lycée en juin dernier et a célébré l'obtention de son diplôme. Dans le même temps, elle poursuit sa carrière artistique comme apprentie scénariste !

Thomas Montet