Kirby Howell-Baptiste (Why Women Kill) : Qui est l'actrice qui monte ?

Alors que le petit écran retrouve d'inattendues couleurs du côté des audiences à cause du confinement, nul doute que M6 place de grands espoirs dans le lancement de sa nouvelle série, Why Women Kill. La série de Marc Cherry, dévoilée en août dernier sur CBS aux Etats-Unis, met notamment en vedette l'actrice britannique Kirby Howell-Baptiste.

L'actrice de 33 ans, originaire de Londres, incarne le personnage de Taylor Harding dans Why Women Kill. Son histoire se base sur le couple libre qu'elle forme avec Eli Cohen (joué à l'écran par Reid Scott) et une autre femme, Jade (alias Alexandra Daddario). Un triangle amoureux qui va bouleverser les époux... Une intrigue, contrairement à celles des deux autres personnages principaux, qui se passe donc à l'époque moderne. Pour cette série de dix épisodes, Kirby Howell-Baptiste avait été officiellement castée en mars 2019. Le soap, d'ores et déjà renouvelé pour une seconde saison, a été filmé en Californie.

Pour les amateurs (attentifs) de séries, Kirby Howell-Baptiste est un visage qui commence à se démarquer sur le petit écran. En effet, l'actrice est récemment apparue dans deux saisons de la série comique The Good Place sur Netflix dans laquelle elle joue la scientifique Simone Garnett. Elle a aussi tenu des petits rôles dans Veronica Mars, Killing Eve, Into the Dark ou encore Love... Ses débuts à la télévision remontent à 2008 avec Holby City, une série médicale britannique.

Kirby Howell-Baptiste commence aussi à se faire une petite place au cinéma après avoir surtout joué dans des courts-métrages ; elle a d'ailleurs produit et co-écrit Lucky Day et Minor Alterations. En 2020, elle est attendue dans le film Happily mais, surtout, l'an prochain c'est avec l'écurie Disney que sa carrière devrait prendre de l'envergure puisqu'elle a obtenu un rôle dans le live action Cruella avec Emma Stone.

Côté infos personnelles, Kirby Howell-Baptiste s'est installée à Los Angeles, sa fortune est estimée par les sites spécialisés à 1 million de dollars et se serait mariée à un homme sur lequel elle n'a jamais voulu donner de détails...