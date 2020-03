Ginnifer Goodwin (Why Women Kill) : Pourquoi elle a changé son prénom

Ce soir, M6 diffuse pour la première fois et en exclusivité Why Women Kill, nouvelle fiction colorée du créateur de la merveilleuse série Desperate Housewives, qui raconte l'histoire de trois femmes, à trois époques différentes, avec leur mari et dans une même maison. La série s'ouvre sur le personnage de Beth Ann, qui nous fait penser à Bree van De Kamp, dont l'histoire se passe dans les années 1960. Elle découvre que son mari la trompe et décide de se lier d'amitié avec sa maîtresse... Un rôle fort interprété par une femme qui l'est tout autant : Ginnifer Goodwin. L'occasion d'en découvrir un peu plus sur cette actrice encore trop méconnue en France.

Celle qu'on a pu découvrir dans Big Love puis dans Once Upon a Time ne s'est pas toujours appelée Ginnifer. À la naissance, elle se prénommait tout simplement "Jennifer", dans son orthographe la plus courante aux États-Unis. Comme elle l'avait expliqué lors du talk-show de David Letterman,en 2009, elle a choisi de le changer en "Gi", parce que cela ressemblait davantage à la manière dont son prénom était prononcé dans sa ville natale de Memphis, dans le Tennessee. L'actrice s'appelle désormais Ginnifer, pour que même ceux qui n'ont pas l'accent du Sud puissent prononcer son prénom correctement. Elle a officiellement en 2011.

Pour rappel, Ginnifer Goodwin est maman de deux petits garçons, Olivier Finlay (6 ans) et Hugo Wilson (4 ans), issus de son mariage avec Josh Dallas. Ensemble, ils ont joué dans Once Upon a Time et ont prêté leurs voix à des personnages du carton ciné Zootopia.