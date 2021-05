Alizé Lim décolletée avec Tony Parker : apparition glamour pour un évènement basket

Ce week-end, Alizé Lim et Tony Parker ont réalisé leur première véritable apparition officielle ! Le couple a assisté à la dernière cérémonie d'introduction au Basketball Hall Of Fame. Pour le second jour de l'événement, la tenniswoman de 30 ans a encore sorti le grand jeu et enfilé une superbe robe décolletée.

C'est pour honorer son ancien partenaire des San Antonio Spurs, Tim Duncan, que Tony Parker a pris part à la cérémonie d'introduction au Basketball Hall Of Fame. L'événement sur deux jours a eu lieu à la Mohegan Sun Arena, dans la ville d'Uncasville (État du Connecticut). TP et sa compagne Alizé Lim y ont fait leur retour samedi, pour suivre le discours prononcé par Tim Duncan.

Assis au premier rang, les amoureux ont également écouté avec attention le chanteur Ne-Yo, qui a animé la cérémonie en musique. Alizé a partagé quelques instants de l'événement et même les étapes de sa préparation. La tenniswoman française était sublime en robe argentée décolletée à bretelles fines, et maquillée pour les grands soirs.