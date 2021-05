Tony Parker amoureux : premier tapis rouge avec Alizé Lim, sublime en petite robe

Ils s'aiment et ne s'en cachent plus. Tony Parker et Alizé Lim ont franchi un nouveau cap vendredi 14 mai 2021.

Arrivés aux Etats-Unis il y a quelques jours, l'ancien joueur de basket de 38 ans et la joueuse de tennis de 30 ans se sont rendus dans le Connecticut pour participer à une grande cérémonie : le Basket Hall of Fame 2020. Cette édition aurait dû avoir lieu en août dernier mais en raison de la crise sanitaire, elle avait logiquement dû être repoussée. Elle a donc enfin pu se dérouler mais dans un cadre différent de d'habitude. En effet, la cérémonie d'intronisation est normalement organisée à Springfield mais cette fois-ci l'événement a eu lieu au casino d'Uncasville, dans le Connecticut. Le défunt Kobe Bryant, ou encore Tim Duncan, Kevin Garnett et Tamika Catchings ont tous été intronisés lors de cette soirée.

Tony Parker est monté sur scène pour mettre l'une des stars de la NBA à l'honneur, sous le regard d'Alizé Lim. Les deux amoureux ont partagé plusieurs photos de la soirée sur Instagram. C'est ainsi que l'on a découvert l'ex d'Eva Longoria et Axelle Francine posant officiellement avec l'ex de Florent Manaudou. Une grande première donc. Pour l'occasion, Tony Parker avait sorti le costume et Alizé Lim une jolie petite robe noire brillante. Sur l'une des photos partagées, les tourtereaux partagent une grimace. Il ont également eu le privilège de poser avec une légende mondiale de la boxe, Mike Tyson.