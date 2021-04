M. Pokora et Christina Milian à nouveau parents : leur deuxième enfant est né !

Ce même 10 décembre 2020, une autre grande nouvelle avait été révélée, quelques minutes seulement après l'officialisation de la grossesse : le mariage de M. Pokora et Christina Milian.

Leur union civile s'est déroulée à la mairie du 8e arrondissement, une cérémonie menée par la maire Jeanne d'Hauteserre dans la matinée. Christina Milian avait opté pour une tenue toute simple : "robe large en satin blanc, façon chemise", relataient à l'époque nos confrères de Public. En raison de la crise sanitaire, seuls quelques invités avaient été conviés au mariage, les parents de M. Pokora, quelques amis. Christina Milian n'en était pas à son premier essai, la star américaine a précédemment été unie au rappeur The-Dream, avec qui elle a eu sa fille Violet Madison, 11 ans.

En couple depuis 2017, M. Pokora et Christina Milian se sont rencontrés dans un restaurant de Saint-Tropez. "C'est le hasard de la vie. C'était dans un restaurant. J'entends une voix et je me dis : 'On dirait que c'est Christina Milian qui chante.' Je me suis retourné, elle était là et on nous a présentés", avait raconté le chanteur français en 2019, lors de son passage dans l'émission On se retrouve chez Sabatier, avec Patrick Sabatier, proposée sur C8.

Un mariage et maintenant deux enfants, M. Pokora ne pouvait pas rêver plus grands bonheurs. Toutes nos félicitations au chanteur et à son épouse !