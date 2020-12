M. Pokora s'est marié à Christina Milian, enceinte de leur 2e enfant !

M. Pokora se souviendra toute sa vie de 2020 et pas uniquement à cause de la pandémie de coronavirus qui lui a causé tant de peine. Le chanteur a fait de cette année, celle de tous les bonheurs intimes. Devenu papa pour la première fois le 20 janvier, d'un petit garçon prénommé Isaiah, il attend un deuxième enfant avec sa compagne Christina Milian. Et, pour couronner le tout, ils se sont mariés !

C'est le magazine Public, dans son édition du 11 décembre 2020, qui relate cette heureuse nouvelle. Le 9 décembre, au lendemain d'un concert virtuel donné en direct depuis la Seine Musicale devant 60 000 fans devant un ordinateur - prix du billet à 25 ou 50 euros en fonction du pack - , M. Pokora (35 ans) et Christina Milian (39 ans) se sont mariés à la mairie du chic 8e arrondissement de Paris. Une cérémonie menée par la maire Jeanne d'Hauteserre, qui se tenait dès 10h du matin. La chanteuse et actrice américaine avait opté pour une tenue toute simple : "robe large en satin blanc, façon chemise", relatent nos confrères.

M. Pokora, de son vrai nom Matthieu Tota, fréquente Christina Milian depuis 2017. Le couple s'était rencontré à Saint-Tropez et, depuis, c'est l'amour fou. D'ailleurs, en octobre dernier, la jeune femme se disait prête à se remarier malgré un premier divorce d'avec The-Dream, père de sa fille Violet (10 ans). Les amoureux partagent leur temps entre Los Angeles et Paris ; le chanteur est toutefois originaire de Strasbourg. Lors de la cérémonie il fallait compter sur un tout petit nombre d'invités, les mesures anti-Covid étant toujours de rigueur. "Trois ou quatre amis, le frère de Matt et bien sûr ses parents", peut-on lire. D'ailleurs, le 9, c'était également l'anniversaire du papa de l'artiste, André, qui fêtait ses 70 ans.

Pour fêter cette union, le couple a ensuite partagé un déjeuner avec ses invités au restaurant Les Jardins du Faubourg, tenu par Jennifer Boccara une "amie du couple".

