M. Pokora : Christian Milian, leur fils Isaiah et ses parents en soutien pour le concert de sa vie

M. Pokora a bravé l'interdiction de concert ! Le chanteur s'est produit devant plus de 40 000 fans, ainsi que sa compagne Christina Milian et leur fils Isaiah. Il s'agissait du premier show auquel assistait le petit garçon de bientôt 1 an, confortablement assis sur les genoux de sa grand-mère.

Après des semaines de teasing et de répétitions, le grand jour est enfin arrivé ! M. Pokora est remonté sur scène, à La Seine musicale à Boulogne-Billancourt (antre des NRJ Music Awards 2020, le samedi 5 décembre 2020), pour un show exceptionnel diffusé en direct sur Inlive Stream. 40 000 billets ont été vendus, des tickets virtuels qui ont permis aux fans du chanteur de suivre le concert de chez eux. M. Pokora a interagi avec eux grâce à un écran projetant, en mosaïque, les visages des téléspectateurs.

Slimane, Gaël Monfils, Marine Lloris : "À fond" devant leurs écrans !

Quelques célébrités s'étaient cachées dans le public virtuel ! Le chanteur Slimane, le tennisman Gaël Monfils ainsi que l'épouse du footballeur Hugo Lloris, Marine Lloris, et leurs trois enfants très attentifs, ont chanté à distance avec M. Pokora et partagé quelques extraits du spectacle dans leurs stories Instagram respectives. "On est à fond @mattpokora", a par exemple écrit Slimane, récent lauréat de trois NMA avec son acolyte Vitaa. Marine Lloris, elle, a remercié l'artiste : "Merci de nous avoir ambiancés" !

Sur place, seuls les proches de M. Pokora ont eu accès à La Seine musicale. Sa chérie Christina Milian et leur fils de bientôt 11 mois, Isaiah, ont naturellement fait le déplacement. L'actrice a activement invité ses abonnés Instagram à suivre le concert et filmé les coulisses.

Les parents de M. Pokora ainsi que l'humoriste Laurie Peret étaient également présents. Cette dernière s'est faufilée en coulisses et a permis à sa fille Jana (7 ans) de rencontrer M. Pokora.

M. Pokora et ses admirateurs devront attendre encore un peu pour se retrouver lors de concerts physiques. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé fin novembre que les concerts seraient autorisés à reprendre à partir du 20 janvier 2021.