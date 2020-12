M. Pokora coiffé par Dadju aux NRJ Music Awards, il repart avec un autre prix

Pour cette 22e édition des NRJ Music Awards, 7 candidats étaient en lice pour remporter le Prix Artiste Masculin Francophone de l'année. Gims, Dadju, Kendji Girac, Julien Doré, M. Pokora, Vianney etAmir ont tous tenté de remporter le précieux trophée lors de cet événement organisé à la Seine Musicale.

Roi incontesté des NRJ Music Awards, M. Pokora espérait bien l'emporter dans sa catégorie mais c'est finalement Dadju qui a gagné ce prix ! Il s'agit du deuxième trophée de l'artiste qui avait remporté le Prix de la Révélation Francophone de l'année en 2018. En revanche, M. Pokora est reparti avec le prix de la meilleure performance francophone de la soirée.

Pour rappel, M. Pokora a remporté 13 trophées depuis l'année 2006. Cette année-là, sa chanson Elle me contrôle était sacrée Chanson francophone de l'année. Un an plus tard, il a reçu les prix d'artiste masculin francophone de l'année et de clip de l'année. Quelques années plus tard en 2011, il gagne une nouvelle fois les prix d'artiste masculin francophone de l'année et de clip de l'année avec son tube Juste une photo de toi. L'année suivante en 2012, il remporte les prix d'artiste masculin francophone de l'année et de chanson francophone de l'année pour À nos actes manqués, sa reprise de Jean-Jacques Goldman.

En 2013, l'interprète des titres Tombé et Planètes gagne des trophées supplémentaires, ceux d'artiste masculin francophone de l'année et de Groupe/Troupe/Collectif francophone de l'année pour sa participation à la comédie musicale Robin des bois. Enfin en 2014 et 2015, le chanteur révélé dans l'émission Popstars en 2003 a de nouveau été sacré artiste masculin de l'année.

Cette année, M. Pokora est également le parrain du Téléthon 2020 diffusé les 4 et 5 décembre sur les chaînes du groupe France Télévisions.