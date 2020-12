NRJ Music Awards : Amel Bent et Wejdene enflamment le tapis rouge, découvrez le palmarès

Le 5 décembre 2020, les stars se sont réunies pour la 22e cérémonie des NRJ Music Awards 2020. présentée par Nikos Aliagas. Toutes plus sexy les unes que les autres, les artistes ont foulé le tapis rouge de la Seine Musicale. BCBG chic, Amel Bent a opté pour un ensemble de costume crème associé à un crop top en coton. Venue avec son producteur Feuneu, Wejdene a aussi illuminé le red carpet avec une robe de gala rouge parme.

Louane a choisi une robe grise graphique tandis qu'Angèle portait une robe courte blanche associée à un mini-sac gold. L'ancienne candidate de la Nouvelle Star, Camélia Jordana, avait quant à elle opté pour une robe fourreau noire sertie de diamants sur les bretelles.

Venue chanter avec Tayc et Grand Corps Malade, Camille Lellouche est apparue avec un costume mauve. Grande gagnante de la soirée avec son acolyte Slimane, Vitaa avait choisi une robe courte portefeuille blanche associée à des cuissardes vinyles de couleur beige. Enfin, l'artiste Christine and The Queens avait choisi une robe en velours verte avec décolleté XXL.

Palmarès des NRJ Music Awards 2020 :

ARTISTE FEMININE FRANCOPHONE DE L'ANNÉE : Aya Nakamura

ARTISTE FEMININE INTERNATIONALE DE L'ANNÉE : Dua Lipa

ARTISTE MASCULIN FRANCOPHONE DE L'ANNÉE : Dadju

ARTISTE MASCULIN INTERNATIONAL DE L'ANNÉE : The Weeknd

RÉVÉLATION FRANCOPHONE DE L'ANNÉE : Squeezie

RÉVÉLATION INTERNATIONALE DE L'ANNÉE : Doja Cat

GROUPE / DUO FRANCOPHONE DE L'ANNÉE : Vitaa et Slimane

GROUPE / DUO INTERNATIONAL DE L'ANNÉE : BTS

CHANSON FRANCOPHONE DE L'ANNÉE : "Avant toi" - Vitaa et Slimane

CHANSON INTERNATIONALE DE L'ANNÉE : "Jerusalema" - Master KG

COLLABORATION FRANCOPHONE DE L'ANNÉE : SOOLKING feat. DADJU ("Meleğim")

COLLABORATION INTERNATIONALE DE L'ANNÉE : Lady Gaga et Ariana Grande ("Rain on me")

CLIP DE L'ANNÉE : "Ça ira" - Vitaa et Slimane

DJ DE L'ANNÉE : DJ Snake

NMA D'HONNEUR : Gims et Elton John

NMA DE L'ICONE INTERNATIONALE : Mariah Carey

BONUS - PERFORMANCE FRANCOPHONE DE LA SOIRÉE : Matt Pokora - "Si on disait"

La cérémonie, organisée dans un contexte sanitaire inédit, est arrivée deuxième des audiences avec 5,09 millions de téléspectateurs.