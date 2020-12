Squeezie nommé aux NRJ Music Awards : les dessous de son succès

Cette année, Squeezie est nommé aux NRJ Music Awards 2020, dans la catégorie "Révélation francophone de l'année". Pour gagner, il faudra que ses fans le soutiennent en votant pour lui, face à d'autres artistes talentueux à l'image de Soolking, Alliel, Wejdene et Hatik. Il faut dire que son tout premier album, Oxyz, a cartonné.

En première semaine, Squeezie pouvait compter sur ses fans dévoués, qui s'étaient beaucoup déplacés pour acheter l'album. Le Snep indiquait ainsi 85% des ventes en physique, et 14% en streaming, pour un total de 20 000 ventes. Un fait assez rare à l'heure du tout digital.

En sortant Oxyz - fort de deux collaborations, avec Nemir et Gambi -, Squeezie a suivi les traces de Mister V, l'homme qui a "ouvert la voie" aux youtubeurs rappeurs, avec deux albums aux bons scores et des single forts comme Jamais avec PLK.

Un peu comme Mister V, Squeezie avait l'habitude de faire des clips humoristiques sur sa chaîne youtube. C'est en se lançant le défi de fabriquer deux faux hits de l'été. Résultat : son titre avait cartonné et sa collaboration avec Kezah, un producteur, l'a véritablement fait évoluer. Après beaucoup de travail, Squeezie a trouvé son style et a décidé de se lancer dans l'écriture et la production d'un album. Une étape difficile quand on est un youtubeur aussi adoré.

"Tu as plus de responsabilités. Le seul truc que je me dis, c'est que si je n'ai pas fait gaffe à un truc, les conséquences sont énervées parce que je touche beaucoup de gens et il faut que je fasse attention. C'est le seul truc qui change, sinon le reste c'est la même chose (...) On ne conçoit pas que quelqu'un fasse plusieurs choses dans différents milieux artistiques. C'est un réflexe humain, je ne peux pas tirer sur les gens alors que j'ai moi-même ce réflexe-là. D'un autre côté, je pense qu'on est à une époque où les gens font de plus en plus ce qu'ils veulent, ont de plus en plus de liberté, et je pense qu'il y aura une vraie transition à ce niveau-là", confiait-il dans les colonnes de 20 Minutes en septembre dernier.