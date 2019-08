Soolking : Bousculade mortelle lors de son concert à Alger, 5 morts à déplorer

L'événement musical a pris une tournure dramatique. Le 22 août 2019, le rappeur algérien Soolking a donné un concert au stade du 20-août-1955, à Alger, dans le quartier El Annassers. Mais comme l'a rapporté le site d'informations Tout sur l'Algérie jeudi soir, une bousculade survenue à l'entrée du stade, juste avant le concert, a fait cinq morts et de nombreux blessés.

Trois garçons et deux filles ont trouvé la mort et 21 autres spectateurs ont été blessés selon des sources hospitalières. La bousculade s'est produite en fin d'après-midi à l'une des entrées du stade qui peut accueillir 10 000 personnes. Selon les témoignages de plusieurs fans sur les réseaux sociaux, des spectateurs munis de billets auraient voulu entrer à tout prix dans un stade déjà rempli à craquer. "Le flux est trop important au niveau de l'entrée située sur la rue Rabah Takdjourt, la porte n'est pas suffisamment ouverte, il y a bousculade, plusieurs personnes tombent et sont piétinées (...), a rapporté sur Facebook le journaliste Akram Kharief, présent sur place. La scène dure de longues minutes, la protection civile et la police tentent de dégager le maximum de personnes et d'organiser les secours." Toujours selon lui, les organisateurs ont malgré tout décidé de maintenir le spectacle.