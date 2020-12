Camille Lellouche célibataire, elle tacle son ex : "T'as été d'une lâcheté"

À l'image de la fameuse robe vengeresse de Diana Spencer, Camille Lellouche vient de se venger de son ancien compagnon. Le 3 décembre 2020, l'artiste a dévoilé le single Je remercie mon ex. Dans ce titre, elle remercie effectivement son ancien compagnon de l'avoir quittée, ce qui semble avoir drastiquement amélioré son existence. "Depuis que t'es parti aujourd'hui tout va mieux dans ma vie. T'as refermé la porte, en un clin d'oeil c'était fini. Grâce à toi tout va bien, tout va mieux, tout est doux. Grâce à toi je respire et je me rends pas ouf", chante-t-elle.

"Si on en est là, c'est à cause de toi. T'as été d'une lâcheté. Ça ne me fait plus mal. Après tout ce temps, tu ne m'as pas respectée. Et ça me fait plus mal. (...) C'est toi qui est parti apeuré, mais je ne reviendrais plus jamais. Toi tu m'aimeras à tout jamais", entonne Camille Lellouche dans sa chanson.

Un titre aux sonorités qui sont à vingt mille lieues du dernier featuring qu'elle a sorti. En septembre dernier, on découvrait sa jolie voix dans le nouvel album de Grand Corps Malade, sur le titre Mais je t'aime. Une chanson écrite par l'humoriste trois années auparavant, écrite après "deux mois de relation avec une personne", comme elle le confiait au Parisien. N'arrivant pas à la terminer, il a suffit de l'envoyer à Grand Corps Malade pour composer ce duo, devenu un véritable tube de l'été notamment grâce au clip. "Quand je pleure, c'est réel. La veille du clip, la personne pour qui je l'avais écrite a récupéré ses affaires chez moi. Mon émotion n'est pas feinte. Et celle de Fabien [le prénom de Grand Corps Malade, NDLR] non plus, car il connaissait cette personne. Et à chaque fois qu'on la chante, il se passe un truc très fort entre nous", avait-elle joliment confié.

S'agit-il de la même personne pour Je remercie mon ex ? Camille Lellouche est la seule personne à le savoir...