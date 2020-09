Grand Corps Malade : Homme au foyer (idéal) avec sa femme Julia

Grand Corps Malade a dévoilé les dessous de sa vie de famille pas comme les autres au magazine Gala. Fou amoureux de sa femme Julia (avec laquelle il s'est marié en 2008), l'artiste (de son vrai nom Fabien Marsaud) a révélé avoir totalement endossé le rôle d'homme au foyer pendant le confinement lié au coronavirus. Papa de deux garçons (Anis, né en mai 2010, et un second garçon dont le prénom est resté secret né en août 2013), l'interprète du titre Dimanche soir confie : "On a bien inversé les rôles. Ma femme continuait à travailler, moi j'étais à l'arrêt, alors je vous confirme que j'ai géré la maison ! Même si j'ai toujours été un papa très présent, que je n'ai pas découvert mes fils pendant le confinement, je leur ai quand même fait l'école tous les jours CP et CM1 (ils ont 6 et 9 ans)." Ravis de rester à la maison avec leur papa et leur maman, les garçons ont apparemment beaucoup apprécié cette période inédite : "Ils ont eu leurs deux parents pour eux pendant 24 heures sur 24, ils ont kiffé cette période", révèle-t-il avec beaucoup d'amour et de tendresse.

Très admiratif de la gent féminine, l'artiste de 43 ans vient de sortir un nouvel album intitulé Mesdames. Véritable ode au sexe féminin, le slameur a choisi de nombreuses stars féminines pour interpréter en duo des textes féministes forts en engagés. Le premier titre, Mais je t'aime réalisé avec Camille Lellouche, est déjà un carton avec plus de 31 millions de vues sur YouTube. D'autres titres sont disponibles dans l'album comme Derrière le brouillard (avec Louane), Un verre à la main (avec Laura Smet), Une soeur (avec Véronique Sanson), Pendant 24h (avec Suzane) ou encore Chemins de traverse (avec Julie et Camille Berthollet).