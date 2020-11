Camille Lellouche sublime : topless pour remercier son ex

"Cet hiver, on ne pleurera pas nos ruptures, on les célébrera !", a fait savoir son label Belem Music (appartenant à Wagram Music) dans le communiqué de presse annonçant la sortie de Je remercie mon ex. Ce titre Camille Lellouche l'a écrit et composé tandis que la production a été confiée à Yaacov & Mëir.

Camille Lellouche a cartonné ces derniers mois avec son duo Mais je t'aime enregistré avec Grand Corps Malade. Elle est d'ailleurs nommée dans la catégorie Collaboration francophone de l'année pour ce titre aux NRJ Music Awards 2020.

Pour Je remercie mon ex, s'est-elle inspirée de sa dernière et récente rupture ? En septembre dernier, lors d'une interview accordée au Parisien, elle l'avait évoquée en parlant du clip de Mais je t'aime (vu plus de 45 millions de fois sur YouTube !), dans lequel elle pleure. "Quand je pleure, c'est réel. La veille du clip, la personne pour qui je l'avais écrite a récupéré ses affaires chez moi. Mon émotion n'est pas feinte. Et celle de Fabien non plus, car il connaissait cette personne. Et à chaque fois qu'on la chante, il se passe un truc très fort entre nous", avait expliqué Camille Lellouche. Hâte de savoir ce qu'elle va nous raconter avec son premier single...