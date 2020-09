Camille Lellouche célibataire : "Il a récupéré ses affaires chez moi..."

"Je t'aime, du plus fort que je peux. Je t'aime, et je fais de mon mieux". Camille Lellouche évoque en chanson une histoire d'amour compliquée dans son tube, Mais je t'aime, en duo avec Grand Corps Malade. Si cette chanson d'amour est l'un des tubes de l'été qui touche en plein coeur bon nombre de Français, elle semble être le fruit d'une relation récemment terminée pour l'humoriste de 34 ans.

Dans une interview accordée au Parisien, Camille Lellouche explique comment elle a composé Mais je t'aime, et livre au passage des détails sur sa vie privée :"Je l'ai composée au piano il y a trois ans. J'ai écrit les paroles au bout de deux mois de relation avec une personne. Mais je n'ai jamais réussi à finir la chanson. Jusqu'à ce que Fabien (le vrai prénom de Grand Corps Malade) m'appelle pour participer à son disque. Je lui ai jouée et il l'a aussitôt aimée. Il a écrit son texte. Et cela m'a fait du bien de la finir avec lui."

Et quand nos confrères évoquent avec elle un clip particulièrement émouvant, dans lequel la chanteuse est en larmes, Camille Lellouche répond honnêtement et avoue même sortir tout juste d'une rupture : "Quand je pleure, c'est réel. La veille du clip, la personne pour qui je l'avais écrite a récupéré ses affaires chez moi. Mon émotion n'est pas feinte. Et celle de Fabien non plus, car il connaissait cette personne. Et à chaque fois qu'on la chante, il se passe un truc très fort entre nous."

Mais je t'aime est le premier single du 7e album, Mesdames, de Grand Corps Malade, qui est sorti vendredi 11 septembre. Dans cet album de duos avec des artistes féminines, le chanteur partage également des titres avec Laura Smet, Suzane, Louane, Véronique Sanson ou encore la rappeuse Alicia.. Souhaitons à l'album le même succès que Mais je t'aime, qui est déjà single d'or, avec plus de 12 millions d'écoutes sur Spotify et 30 millions de vues sur YouTube.