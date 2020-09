Camille Lellouche en dentelle, Thylane Blondeau sensuelle... Fashion Week en lingerie

Comédiens, chanteurs, humoristes et mannequins se sont réunis non loin de l'Opéra Garnier, à Paris, mardi soir. Malgré un temps maussade et une crise sanitaire invitant à la distanciation sociale, Camille Lellouche, Kev Adams ou encore Thylane Blondeau ont tenu à prendre part au Etam Live Show 2020.

Camille Lellouche et Kev Adams au Etam Live Show, le 29 septembre 2020 à Paris.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

Stars dans l'actu Thylane Blondeau

En vidéos