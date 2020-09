Iris Mittenaere : Retrouvailles très sexy avec Kev Adams... face à son boyfriend Diego

Le virus n'arrêtera jamais la mode. Ou presque. C'est dans des conditions un peu particulières, forcément, que s'est tenu le défilé Etam Live Show le mardi 29 septembre 2020, à l'occasion de la Fashion Week de Paris. Mais la vie doit bien reprendre son cours, et pour assister à cette explosion de lingerie, Iris Mittenaere avait mis le paquet. Comme le veut la tradition, elle s'était rendue sur les lieux en soutien-gorge en dentelle. Elle avait accessoirisé cette légère pièce d'un pantalon et d'une veste de cuir, et elle est arrivée au bras de son cher et tendre compagnon, Diego El Glaoui. Or, non loin de là, son ex Kev Adams rôdait l'air de rien en sweat à capuche.

Des relations au beau fixe

Ils sont sortis soudés du confinement... mais ça n'a pas été une mince affaire. Alors qu'ils étaient enfermés à deux dans leur appartement, les cris ont retenti dans tout l'immeuble, les larmes ont coulé à flots. Mais voici l'heure de l'apaisement revenue, avec ou sans Kev Adams dans les parages. Amoureuse de Diego El Glaoui, Iris Mittenaere a toujours gardé une jolie relation avec son ancien boyfriend. Et il serait bien fâcheux que les choses changent. Quand il célébrait ses dix ans de carrière sur TF1, elle était là pour lui. Quand l'humoriste la mentionne, c'est toujours taquin, mais avec beaucoup de tendresse. Récemment, notre Miss France 2016 a pourtant bien failli se faire un ennemi de cet ancien amour.

Amis ennemis ?

Questionnée sur sa sexualité actuelle, Iris Mittenaere a effectivement fait comprendre qu'elle était plus satisfaite qu'auparavant. "Franchement, c'était pareil, sauf que... c'était un peu plus court, a-t-elle expliqué sans filtre lors d'un live Instagram avec Jarry. Je ne suis pas mécontente de ce que j'ai en ce moment. Je crois que mes ex vont me faire la gueule." Dieu sait ce qu'elle a pu dire à Kev Adams en croisant sa route à l'Opéra de Paris, ce 29 septembre 2020. Quant au défilé auquel ils ont assisté, il a été retransmis en live sur le site d'Etam à 21h puis à la télévision, sur W9 à 23h10. Au moins, on n'a pas tout raté...