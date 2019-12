Iris Mittenaere taquine son ex Kev Adams avant le début de son spectacle sur TF1

Le temps file et on oublierait presque que Kev Adams nous tord de rire depuis dix ans. Cette décennie, l'humoriste l'a célébrée comme il se doit le samedi 28 décembre 2019 en offrant un spectacle live, aux téléspectateurs de TF1, dans lequel il a joué les sketchs de son show Sois 10 ans. Mais avant qu'il ne se lance sur scène, Nikos Aliagas est allé le surprendre dans sa loge, en pleine séance coiffure, avec une petite surprise : une vidéo de soutien de la part de tous ses amis. Black M, Franck Dubosc , Marc Lavoine, Soprano, M. Pokora, Amel Ben , Dadju, Christophe Maé, Patrick Bruel... mais surtout Iris Mittenaere, son ancienne compagne.

"Salut Kev ! Je sais que ce soir c'est une soirée exceptionnelle pour toi, alors je te souhaite bonne chance, déclare-t-elle dans les images diffusées en coulisses. Et surtout ne balance pas trop !" Leur histoire d'amour a peut-être été courte, mais Kev Adams ne l'oublie pas. Si bien qu'à la moindre occasion, il la mentionne. Jury de l'émission Mask Singer, remportée par Laurence Boccolini, le comédien de 28 ans a un temps cru se retrouver face à son ex en voyant les prestations de la panthère rouge. "Vous n'allez pas me gêner avec le sujet Iris Mittenaere, expliquait-il alors. J'en parle sans aucun problème. C'es effectivement une femme qui nous a représenté dans le monde entier pour ma plus grande fierté et pour la plus grande fierté des Français. Mais elle n'est pas sortie avec un homme qui a fait la fierté de la France."

J'ai toujours beaucoup d'amour pour elle

Si Iris Mittenaere a eu son mot à dire avant la prestation de Kev Adams, c'est aussi et surtout parce qu'elle a été impliquée dès la création du show. Outre le fait qu'il mentionne leur relation entre deux sketchs, l'humoriste aurait choisi Iris comme toute première spectatrice afin d'avoir des retours. "Encore aujourd'hui, nous avons une très belle relation, précisait-il dans les colonnes de Paris Match. J'ai toujours beaucoup d'amour pour elle. Notre histoire n'a pas marché car nous étions tous les deux très jeunes et très occupés. Mais quand vous partagez votre vie avec quelqu'un pendant près d'un an, l'affection ne disparaît pas du jour au lendemain. Parler d'elle sur scène, c'était aussi ma façon de lui faire comprendre que je suis terriblement fier d'être sorti avec une fille comme elle." Espérons que Diego El Glaoui, le nouveau compagnon d'Iris Mittenaere, ne soit pas trop jaloux...