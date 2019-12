Iris Mittenaere : Au lit avec Diego, chaudes vacances en Californie

C'est l'amour fou ! Après être partis à New York puis à la Réunion, Iris Mittenaere et Diego El Glaoui ont décidé de s'envoler vers Los Angeles. Le 27 décembre 2019, Miss France 2016 a publié un cliché de son séjour romantique sur Instagram. L'ancienne reine de beauté apparaît dans les bras de son chéri, rayonnante et heureuse. Elle écrit : "Ma personne préférée, Ma ville préférée, mon moment de la journée préféré". Un peu plus tard, Miss Univers 2016 a partagé des clichés de sa chambre d'hôtel mais aussi une photographie d'un moment très intime avec son amoureux. Au lit, l'ancienne miss apparaît au réveil sans maquillage tendrement lovée dans les bras de son bel Apollon. Allongée dans les draps, l'ex de Kev Adams dissimule légèrement son visage et écrit simplement :"Meilleur réveil". Décidément tout devient magique lorsqu'on a trouvé sa perle rare...

Plus pragmatique, Diego a également partagé une photographie de son voyage avec la jolie brune. Les yeux dans les yeux, le beau brun est debout face à Iris qui le tient par la taille. En légende il écrit sobrement :"J'ai la dalle." À en voir le regard fougueux que pose Diego sur Iris, difficile de savoir si Diego parle de nourriture ou bien de sa compagne. Dans tous les cas, le couple semble éperdument épris l'un de l'autre depuis leur rencontre.

En couple depuis plusieurs mois, la jeune femme de 26 ans avait officialisé sa relation amoureuse avec Diego le 2 novembre 2019. Le couple était parti à New York et s'était affiché à l'occasion d'une soirée d'Halloween en tant que "Miss Et Mister Zombie 2019".