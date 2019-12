Iris Mittenaere et Diego inséparables : leur nouvelle aventure à deux

Iris Mittenaere a enfin trouvé l'homme qui fait battre son coeur. Après ses idylles avec Kev Adams et Anthony Colette, l'ancienne Miss France et Miss Univers s'épanouit dorénavant dans les bras de Diego El Glaoui, cofondateur de l'agence parisienne Influence. Depuis plusieurs mois, la jolie brune de 26 ans et son chéri multiplient les sorties publiques, les dîners de gala et autres rendez-vous très select tout en s'accordant des moments à deux.

Un certain challenge pour Iris Mittenaere, qui a un emploi du temps bien chargé entre ses prestations sur scène avec le spectacle L'Oiseau Paradis et ses interviews pour parler de son livre, Toujours y croire, paru en novembre 2019. Mais pas d'inquiétude pour la jeune femme, elle n'a pas l'intention de mener une relation à distance avec Diego. Bien au contraire, les tourtereaux ne se quittent pas d'une semelle. D'ailleurs, dimanche 15 décembre, ils se sont embarqués dans une nouvelle aventure à deux.

En effet, comme l'a révélé Iris Mittenaere sur Instagram, elle s'est envolée avec son compagnon pour l'Île de la Réunion. Un voyage qui se veut romantique mais qui est également professionnel. Sur place, elle aura beaucoup à faire. "Je suis là pour le défilé jeudi et les séances de dédicaces mercredi ! J'ai tellement hâte de vous voir", a-t-elle indiqué via sa story. Mais entre deux rendez-vous pour la promotion de son ouvrage, le couple ne manquera certainement pas de savourer de délicieux cocktails et des moments câlins sur la plage, bien loin de la saison hivernale de la métropole.