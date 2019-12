Iris Mittenaere stylée pour une soirée en amoureux avec Diego El Glaoui

Iris Mittenaere est une femme heureuse. Depuis quelques mois, elle file le parfait amour avec Diego El Glaoui, le co-fondateur de l'agence parisienne Influence. Quand on lui a proposé de se rendre au dîner de gala de l'association AEM (Un Avenir pour les Enfants du Monde), au bénéfice des enfants du Rwanda, c'est donc tout naturellement vers son compagnon qu'elle s'est tournée.

Chaque année, avant les fêtes, Babeth Djian (directrice de la rédaction de Numéro Magazine), réunit le monde de la mode pour la bonne cause. Le 12 décembre 2019, les invités se sont retrouvés au Pavillon Ledoyen à Paris. Pour l'occasion, Iris Mittenaere a misé sur une petite robe noire pailletée et une coiffure relevée. Après avoir posé seule, Miss France et Miss Univers 2016 a été immortalisée avec Diego El Glaoui à table. Le regard tourné vers l'objectif, les tourtereaux arboraient un petit sourire.

C'est le 24 septembre dernier qu'ils ont fait leur première apparition ensemble, lors du défilé Etam organisé dans le cadre de la fashion week de Paris. Iris Mittenaere a ensuite posté des photos en sa compagnie sur Instagram, à l'occasion d'un voyage à New York. Le couple y a fêté Halloween et étaient déguisés en Miss et Mister Zombie. Diego l'a également accompagnée à la dernière cérémonie des NRJ Music Awards. Vous l'aurez bien compris, ils ne se quittent pas !