Iris Mittenaere : Amoureuse, elle officialise son couple avec Diego El Glaoui

Iris Mittenaere (26 ans) a retrouvé l'amour et c'est officiel ! Miss France 2016 a posté la première photographie de son chéri Diego El Glaoui sur Instagram le 2 novembre 2019. Étape majeure dans la vie d'un couple, ce petit geste qu'on pourrait croire anodin signifie que les deux tourtereaux sont bel et bien engagés dans une relation sérieuse. De son côté, Diego a partagé la même photographie, affichant ainsi aux yeux de tous son amour pour celle qui fut précédemment la compagne de Kev Adams.

Miss Et Mister Zombie 2019

Actuellement à New York, Iris et Diego sont apparus en couple "Miss Et Mister Zombie 2019", un déguisement d'Halloween tout simplement parfait pour l'ancienne protégée de Sylvie Tellier. En légende, elle écrit : "Je voulais une dernière petite couronne ahah. Ou quand tu n'arrives pas t'enlever ce virus de la couronne et que tu le transmets. Oui on est un peu en retard au niveau d'halloween mais on mettra ça sur le jet lag." En story, Diego partage la danse endiablée d'Iris pendant leur soirée d'Halloween. Sensuelle et sexy même déguisée en zombie, Iris porte toujours très bien sa couronne.