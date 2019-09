Iris Mittenaere en couple avec Diego : Anthony Colette réagit

Iris Mittenaere avait choisi le défilé Etam, mardi 24 septembre, pour officialiser sa relation avec Diego El Glaoui, son nouveau compagnon. Posant ensemble sur le photocall, le fondateur de l'agence Influence et l'ancienne Miss Univers ont annoncé leur idylle en bonne et due forme. Le même jour, Anthony Colette admettait enfin avoir été en couple avec Iris Mittenaere, sa partenaire dans Danse avec les stars (TF1).

Dans une interview à Public, paru le 27 septembre 2019, le danseur venu faire la promotion de son livre Danse avec tes rêves a été interrogé sur la nouvelle idylle de son ancienne compagne. "Vous me l'apprenez ! Je ne le savais pas, tant mieux pour eux", a-t-il confié. Le fait qu'Iris n'ait pas officialisé avec lui, mais le fasse aujourd'hui avec Diego est-il blessant ? "Non, tant mieux pour elle si elle est heureuse", a-t-il assuré.

"On n'en a pas parlé, je ne savais pas qu'elle était avec lui", a poursuivi Anthony Colette, qui s'est ensuite livré sur le contenu de son livre. Dans ces pages, il évoque de petites disputes avec son ancienne partenaire de Danse avec les stars. "On se disputait uniquement sur la danse ! On ne se détestait pas, loin de là, on s'aimait beaucoup même. Mais comme on a tous les deux des caractères très forts, parfois, avec la pression et la fatigue, on s'accrochait un peu, mais rien de grave", a-t-il expliqué.

L'occasion pour le danseur professionnel d'en dire plus sur sa rupture avec Iris Mittenaere : "Je ne sais pas trop, là aussi, ça s'est fait naturellement, ce n'est pas plus l'un que l'autre qui a décidé. On n'est plus ensemble depuis un petit moment, mais on reste en contact, il n'y a aucun souci. On a des objectifs personnels et professionnels différents." Aux dernières nouvelles, Anthony Colette serait aujourd'hui célibataire.

