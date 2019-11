Iris Mittenaere sublime avec une frange aux NRJ Music Awards, Diego en coulisses

Après une petite virée à New York en amoureux,Iris Mittenaere et Diego El Glaoui ont assisté aux NRJ Music Awards le 9 novembre 2019. Le jour même, Miss Univers 2016 a partagé toute sa préparation beauté avec ses abonnés sur Instagram. Make up, vêtements, coiffure,... L'ancienne Miss France a choisi un tout nouveau look pour son arrivée sur le tapis rouge du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.

Pour changer de son carré mi-long, l'ex de Kev Adams a choisi une frange effilée afin de mettre en valeur son visage. Un pari gagnant puisqu'Iris était tout simplement sublime. Côté look, la jeune femme de 26 ans a opté pour une combinaison noire décolletée assortie d'un délicat noeud argenté au niveau de la poitrine.

Très amoureuse de son nouveau chéri, l'ancienne protégée de Sylvie Tellier a partagé des vidéos de leur préparation avant le grand show des NRJ Music Awards. Nu et simplement vêtu d'un peignoir, le couple semblait profiter de tendres moments de complicité. Conquis par la beauté de sa partenaire, Diego a filmé les longues jambes de sa chérie allongées sur le lit. Le couple ne s'est pas arrêté là puisqu'il s'est offert une petite séance... de danse ! Avec des chaussures pailletées, l'amoureux d'Iris a été surpris en train d'effectuer un Moonwalk parfait !