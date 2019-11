Kev Adams - Mask Singer : Obligé de faire face aux allusions sur Iris Mittenaere

Si c'est Iris Mittenaere, je suis également en galère d'appartement alors...

Entre Adriana Karembeu, Carla Bruni, Sonia Rolland, Julie Gayet ou Iris Mittenaere, les propositions du jury ont fusé. Pragmatique, Jarry a alors balancé avec humour : "Si c'est Julie Gayet ou Carla Bruni, je suis en galère d'appartement si vous pouviez intervenir..." À son tour, Kev a lancé "innocemment" : "Si c'est Iris Mittenaere, je suis également en galère d'appartement alors..."

Après le deuxième show et les différents indices sur la belle panthère, Jarry en était certain. Il s'agissait bien de Miss France 2016 ! Kev Adams a alors déclaré :"Vous n'allez pas me gêner avec le sujet Iris Mittenaere. J'en parle sans aucun problème. C'es effectivement une femme qui nous a représenté dans le monde entier pour ma plus grande fierté et pour la plus grande fierté des Français. Mais elle n'est pas sortie avec un homme qui a fait la fierté de la France" a-t-il dit sur un ton ironique. En effet, l'un des indices de la panthère était qu'elle se trouvait avec un homme qui avait fait la fierté de la France dans le monde entier. Kev a ensuite poursuivi: "Clairement pas. C'est pas pour me rabaisser, j'aurais aimé mais clairement pas." Fou rire général sur le plateau de Mask Singer.

C'est finalement Marie-José Pérec qui était cachée sous le costume de la panthère. Une surprise totale pour l'ensemble du public et du jury ! (Peut-être un peu déçu de ne pas voir Iris ?) Kev a publié sa tête lorsqu'il a découvert l'identité de la panthère...