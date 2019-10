Kev Adams, sa relation avec Iris Mittenaere : "Elle était un peu trop belle"

Alors que Kev Adams n'avait même jamais rencontré Iris Mittenaere, notre magnifique Miss France 2016 également élue Miss Univers 2016, toute la planète people les disait ensemble. Chemin faisant, les deux jeunes gens ont fini par se rencontrer et se sont mis en couple en 2017.

Mais alors que l'annonce de leur relation faisait jaser tout le monde, Kev Adams s'est retrouvé sous une pluie de critiques assassines, le déclarant trop "moche" pour être le compagnon de la reine de beauté. Interviewé par Yahoo ! actualités le jeudi 24 octobre 2019, le jeune acteur est revenu sur cette relation "un peu trop exposée" à son goût : "Ça a été très très dur, très intrusif et surtout très fréquent. On est sorti ensemble pendant un peu plus d'un an et il y a eu quelque chose comme une vingtaine de couvertures ! Je pense qu'il y a quand même des choses plus intéressantes que ça dans le monde..., déclare-t-il. Évidemment, je ne suis pas le premier et sûrement pas le dernier à passer par là et si ça m'avait vraiment affecté, je n'en parlerais pas sur scène."

En effet, dans son nouveau spectacle intitulé Sois 10 ans, Kev Adams retrace avec humour les étapes de sa relation avec Iris Mittenaere et n'hésite pas à revenir sur les nombreuses critiques qui lui sont tombées dessus : "J'ai toujours sur qu'elle était très belle, peut-être un peu trop belle pour moi. Mais quand tu es un mec qui prend le temps d'écrire [ces critiques], tu sens quand même un peu la rage qu'il y a derrière. Et donc ça te fait quand même un peu plaisir !", s'amuse-t-il avant d'assurer qu'il est au-dessus de ces jugements : "Je suis détendu par rapport à ça, il y a quand même des problèmes plus graves dans la vie."

Sous cette pression permanente, les amoureux ont fini par se séparer en décembre 2017. Iris a vécu une histoire avec Anthony Colette, son partenaire de danse dans Danse avec les stars. Cependant, peu après la belle est retombée dans les bras de Kev Adams.

Aujourd'hui, leur relation est bel et bien terminée depuis plus d'un an, mais l'humoriste garde le souvenir d'une relation "très cool".

Iris Mittenaere, quant à elle, est en couple avec un certain Diego el Glaoui, depuis septembre 2019.