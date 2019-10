Kev Adams, sa rupture avec Iris Mittenaere : il en dévoile enfin les raisons

Pour quelqu'un qui a longtemps caché sa relation amoureuse au public, Kev Adams a subitement la langue bien pendue. L'humoriste a même prévu de parler très ouvertement du couple qu'il a formé avec Iris Mittenaere dans son nouveau spectacle intitulé Sois 10 ans. Une décision qui ne devrait pas brouiller les deux ex puisque, comme il l'explique dans les pages de Paris Match, il a obtenu l'autorisation de la sublime Miss Univers 2016 au préalable. "Elle est la première personne qui a vu mon spectacle, précise-t-il. Encore aujourd'hui, nous avons une très belle relation."

Sur les réseaux sociaux, Kev Adams et Iris Mittenaere n'ont jamais caché qu'ils avait conservé de très bons contacts. Il faut dire que leur rupture ne date pas d'hier et que celle-ci ne s'est pas déroulée dans les larmes ni les cris de rage. "J'ai toujours beaucoup d'amour pour elle. Notre histoire n'a pas marché car nous étions tous les deux très jeunes et très occupés, se souvient-il. Mais quand vous partagez votre vie avec quelqu'un pendant près d'un an, l'affection ne disparaît pas du jour au lendemain. Parler d'elle sur scène, c'était aussi ma façon de lui faire comprendre que je suis terriblement fier d'être sorti avec une fille comme elle." Le message est passé...

Iris Mittenaere, trop occupée pour tomber amoureuse ?

Ce n'est pas la première fois que l'on entend ce genre de propos de la bouche de l'un de ses anciens petits amis. Tout récemment, le beau chorégraphe Anthony Colette – Danse avec les stars – donnait une version très similaire à celle de Kev Adams pour expliquer sa séparation avec Iris Mittenaere. Outre leur caractère "très susceptible", il évoquait alors "des objectifs de vie" qui n'étaient pas "compatibles à ceux de l'autre". "Ça s'est terminé il n'y a pas très longtemps, concluait-il. Mais on est restés en bons termes, c'est la vie." Voilà qui lui permet, au moins, de savoir sur quel pied danser...

Retrouvez l'interview intégrale de Kev Adams dans le magazine Paris Match, numéro 3676 du 17 octobre 2019.