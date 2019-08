Iris Mittenaere divine comme un bonbon, elle fait craquer Kev Adams

Ce n'est un secret pour personne, Iris Mittenaere a le don de faire tourner les têtes. Que ce soit en dévoilant son corps de rêve en bikini ou en s'affichant au naturel malgré ses complexes, la jolie brune de 26 ans fait toujours l'unanimité. Ce sont plus de deux millions d'internautes qui ne ratent jamais rien de ses apparitions sur la Toile. Parmi ses admirateurs se trouve Kev Adam .

Alors qu'ils sont, aux dernières nouvelles, toujours séparés, l'ex-reine de beauté et l'humoriste ne cessent de jouer avec les nerfs de leurs fans. Samedi 24 août 2019, ils l'ont encore prouvé alors qu'Iris Mittenaere postait de nouvelles photos d'elle sur son compte Instagram. On constate que Kev Adams s'est empressé de laisser un petit commentaire sous cette publication où son ex apparaît toute vêtue de rose en train de manger de la barbe à papa. "Gangsta Girl" a tout simplement inscrit le jeune homme de 28 ans, ajoutant au passage un émoji coeur. Ce à quoi l'ancienne candidate de Danse avec les stars a répondu : "C'est l'effet bob ça" faisant ainsi référence au chapeau qu'elle arbore sur les images.

Il n'en fallait pas plus pour créer le débat. Entre les internautes qui souhaitent les revoir ensemble et ceux qui s'agacent de leurs incessants retours de flamme, la parole est ouverte. Et pour cause, en mai dernier, Kev Adams confirmait sa rupture avec Iris Mittenaere auprès de nos confrères de Gala. "Je préfère dire que c'est terminé pour l'instant. Mais on ne sait jamais de quoi la vie est faite !" déclarait-il. Mais surprise, au mois de juillet, le protégé de Gad Elmaleh s'amusait déjà à semer le doute en commentant une autre publication de la reine de beauté. Alors, est-ce le signe que leur idylle a repris ? Le mystère reste encore entier !