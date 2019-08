Iris Mittenaere : "J'avais des problèmes à me montrer sans tout ce maquillage"

View this post on Instagram

Quand j'ai commenc mon aventure dans les concours de beaut, on m'a appris me maquiller me coiffer. Cheveux onduls, faux cils, contouring. C'tait le seul moyen pour gagner. tait-ce le seul moyen d'tre belle ? Ils m'ont dit que la beaut tait bien plus que a ... j'adore le make up, j'adore changer mon look avec, c'est un vritable accessoire et je trouve a hyper fun. Mais j'avais des problmes me montrer sans tout ce maquillage ... je ne me sentais pas l'aise ... j'avais l'impression que ce n'tait pas ce qu'ils attendaient d'une reine de beaut ... maintenant, je me sens belle sans maquillage. Il m'a fallu du temps, et c'est encore difficile parfois de l'admettre, mais je n'en ai pas besoin ... le seul moyen pour tre belle c'est d'y croire, de se faire confiance, d'tre forte et vraie. La beaut vient de l'me. Nous sommes belles. Avec ou sans maquillage. Photo @romainrosaphotographe Ps : Will m'a mis une pointe de mascara :) c'est la seule chose que je porte. When I started my journey in beauty pageant, I learned how to do my make up, style my hair. Wavy, fake lashes, contouring. It was the Only way to win. Was it the only way to be beautiful ? They told me beauty is so much more ... I love make up, I love changing my look with it, I think it is so much fun. But I had trouble showing me without ... I didn't feel confortable ... I didn't feel like a beauty queen... I felt like they were expecting something else from me ... But now I feel beautiful without make up. I don't need it. It was hard for me, and it still is sometimes. But I think the only way to be beautiful, is to believe in it, to be confident, strong and true. Beauty comes from your soul. We are beautiful. With or without make up.