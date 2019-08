Iris Mittenaere et sa soeur Manon : les "jumelles" posent en short sur Instagram

Manon Mittenaere est suivie par plus de 12 000 personnes sur Instagram. La jolie brune de 17 ans y partage son quotidien, ses voyages, ses sorties entre amis mais aussi quelques photos plus sensuelles en maillot de bain. "Ça me fait un peu rire ! Elle est assez grande pour savoir ce qu'elle fait et ce qu'elle veut faire. Aujourd'hui, elle est vraiment consciente des réseaux sociaux et de tout ce qui s'y passe donc elle peut poster des photos d'elle en maillot de bain. Et heureusement, j'ai envie de dire. J'aime bien ! Je pense qu'elle est décomplexée, elle est heureuse, elle s'aime donc c'est ce qui me fait plaisir, c'est qu'elle ait confiance en elle", avait confié à ce sujet Iris Mittenaere au micro de Purepeople en mars dernier. Une jolie complicité.