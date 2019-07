Iris Mittenaere complice avec son ex Kev Adams : un retour de flamme ?

Iris Mittenaere était encore récemment aux Etats-Unis, et plus précisément en Californie, avec Malika Ménard (Miss France 2010) et Chloé Mortaud (Miss France 2009), histoire de souffler entre deux représentations du spectacle L'Oiseau Paradis au Paradis Latin à Paris. Eh bien qu'on se le dise, comme des milliers d'internautes, son ex-petit ami Kev Adams n'a rien raté de ce voyage !

En effet, comme on peut le constater sous le dernier cliché de notre ex-Miss France et ex-Miss Univers 2016 immortalisé avec style au Mama Shelter de Los Angeles, l'humoriste de 28 ans a pris le temps de commenter cette photo d'Iris la montrant confortablement installée dans un canapé en mettant le projecteur sur une partie de son anatomie... Son petit doigt de pied. "On l'adore ce petit doigt de pied", a simplement commenté Kev Adams, comme pour faire référence à une plaisanterie qu'ils se seraient déjà faite en privé. Ce à quoi l'ex-reine de beauté de 26 ans devenue meneuse de revue, animatrice télé sur TF1 et influenceuse a répondu : "Il se fait la malle en toute discrétion."

Pour rappel, Iris Mittenaere et Kev Adams ont été très proches il y a quelques mois. L'humoriste avait même confirmé son histoire d'amour avec la belle représentante du Nord dans l'émission Au tableau ! sur C8 en juin 2018. Malheureusement, en mai dernier, lors d'un entretien avec nos confrères de Gala, il statuait à propos de cette idylle qui a beaucoup fait parler : "Je préfère dire que c'est terminé pour l'instant. Mais on ne sait jamais de quoi la vie est faite !"