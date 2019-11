Marie-José Pérec (Mask Singer) : Démasquée, l'ex-championne surprend !

La grande révélation

Enfin, la panthère a dévoilé son vrai visage. Et c'est finalement... Marie-José Pérec ! Championne du monde d'athlétisme et triple médaillée olympique, l'ancienne athlète de 51 ans a réussi à duper tous les membres du jury qui n'aurait jamais imaginé que c'était elle. "On est tellement contents de vous avoir dans l'aventure ! Mais c'est un truc de dingue !", a déclaré Camille Combal. "Mais vous êtes gaulée de fou !" s'est exclamé Jarry qui a qualifié Marie-José Pérec de "légende".