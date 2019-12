Iris Mittenaere : Meneuse de revue sexy à Noël et retrouvailles avec Diego

Pour le réveillon, Iris Mittenaere (26 ans) était sur la scène du Paradis Latin à Paris. Meneuse de revue dans le somptueux spectacle L'Oiseau Paradis, Miss Univers 2016 a posté une vidéo sur Instagram avant sa représentation le 25 décembre 2019. Radieuse, Miss France 2016 porte un body rouge et un chapeau à sequins. Heureuse, elle danse et se déhanche avec trois amis de sa troupe sur le titre Last Christmas d'Ariana Grande. Elle écrit : "Joyeux réveillon de Noël ! (...) Ce Noël-ci, je le partage avec ma troupe, avec mes amis, et j'ai la chance d'avoir une partie de ma famille dans la salle ce soir. J'ai une pensée toute particulière pour les gens qui n'ont pas la chance d'être en famille ce soir. (...) Merci à chacun d'entre vous d'être présents ici." Très fière de sa fille, Laurence Druart, a posté une photographie de cette soirée de rêve en story Instagram. Elle écrit : "Parée pour aller réveillonner avec notre oiseau paradis."