Iris Mittenaere amoureuse : Avec Diego, elle veut faire "le tour du monde"

Entre Iris Mittenaere et Diego El Glaoui, c'est une affaire qui roule. En couple depuis plusieurs mois maintenant, les tourtereaux ne se quittent plus d'une semelle. Quand ils ne font pas les quatre cents coups à Paris, c'est en voyage qu'ils vivent leur bonheur au grand jour. En début de semaine, ils ont d'ailleurs posé leurs bagages sur l'île de la Réunion. Un lieu paradisiaque où ils multiplient les activités romantiques. Virée en hélicoptère, paddle, visites de l'île en amoureux ou encore fous rire en voiture... Iris Mittenaere et Diego sont véritablement sur un petit nuage.

D'ordinaire très discrète sur ses relations amoureuses, l'ancienne Miss France ne se fait plus prier pour en dévoiler un peu plus à sa communauté. Mercredi 19 décembre encore, elle a partagé une série de clichés tirés de sa sortie dans un centre de soins pour tortues. Main dans la main avec son compagnon, elle prend la pose face à ces êtres aquatiques. "I wanna travel the world with you" inscrit-elle en légende. Comprenez "je veux faire le tour du monde avec toi". Et ils sont plutôt bien partis pour puisqu'avant de retrouver la chaleur du département français, ils avaient profité d'un break à New York, une ville chère au coeur d'Iris. De son côté, Diego El Glaoui a lui aussi partagé quelques instants volés avec sa chérie. S'il préfère ne pas trop en montrer, le cofondateur de l'agence parisienne Influence n'en est pas moins émerveillé comme en témoignent les photos de lui, sourire éclatant aux lèvres.

Iris Mittenaere a beau se la couler douce avec son homme, elle n'en oublie pas de travailler. Car oui, son déplacement sur l'île de la Réunion est avant tout professionnel. La jeune femme de 26 ans y multiplie les séances de dédicaces pour son livre Toujours y croire. Un ouvrage autobiographique paru en novembre 2018 et dans lequel elle revient sur son ascension fulgurante, de Miss France à ses débuts d'animatrice, en passant par Miss Univers.